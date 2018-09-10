Söz dizisinin 3. sezon fragmanı yayınlandı. Başrolünde başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş'ın olduğu Söz'ün yayınlanan yeni sezon fragmanı heyecanlı sahnelerle dolu. Fragmanda dikkat çeken detay ise Yavuz'a verilecek olan yeni görev.

SÖZ DİZİSİNİN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Star TV'de ekranlara gelen Söz dizisinin yeni sezonu Eylül'de başlayacağını duyurdu.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yaptığı Söz dizisinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın otururken, dizinin senaryosunu Ethem Özışık kaleme alıyor. Sezon finalinde sevilen oyuncu Aybüke Pusat diziye veda etmişti.

SÖZ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yavuz, hiç beklemediği bir anda Derman’ın karşısına çıkar,

Yavuz, yaralanan Bahar’ı hastaneye yetiştirmek için var gücüyle uğraşırken tim Derman’ın peşine düşmüştür. Derman yurtdışına kaçmak için hazırlık yaparken ölümle pençeleşen Bahar’ın acısıyla Yavuz artık bambaşka bir yola gireceğini anlamıştır. Merve’nin ardından Bahar’ı da kaybetme ihtimali bile Yavuz’u kahreder. Yavuz onu bu halde gördüğünde yapmak istediği tek bir şey vardır. Derman’ı bulmak.

Derman tam kurtuldum zannederken, artık üniformasıyla birlikte hayatını da vermeye hazır olan Yavuz hiç beklemediği bir anda onun karşısına çıkar. Tam o sırada Yavuz’un aldığı haber namlunun ucundaki Derman’la birlikte herkesi şok edecektir.

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 (26 yaşında) tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Halil Akkant Lisesi'nden mezun olan Sarıtaş, oyunculuğa yöneldi ve Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı’nda tiyatro oyunlarında rol aldı.

Oyunculuk haricinde müzik gruplarına katılarak baterist ve gitarist olarak sahne alan Tolga Sarıtaş, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı "Şehzade Cihangir" karakteriyle büyük beğeni kazandı ve ardından Güneşin Kızları dizisinde Ali Mertoğlu karakterini canlandırdı.

20 Ocak 2017 tarihinde vizyona giren Kötü Çocuk adlı sinema filminde de Meriç karakterini canlandıran Sarıtaş, günümüzde Star TV'de yayınlanan Söz dizisinde Yavuz Karasu karakterini canlandırmaktadır.

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