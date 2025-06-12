Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav giriş belgesi yayınlandı mı? MEB 2025 Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav giriş belgesi ile ilgili duyuru gelmişti. Sözlü sınav giriş belgesinde; adayın başvuru numarası, sözlü sınav yeri, sınav tarihi ve saati, adayın fotoğrafı ile alan bilgileri yer alacak. Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleşecek olan Sözleşmeli öğretmen sınav giriş belgesi nasıl öğrenilir? MEB 2025 Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmen sınav giriş belgesi sorgulamaları başladı. MEB tarafından yapılan duyuruda sınav giriş belgeleri 13 Haziran Cuma günü yayınlanacak. İşte Sözleşmeli öğretmenlik sınavına ilişkin detaylar
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuruda, sözlü sınav giriş belgelerinin 13 Haziran Cuma günü erişime açılacağı bildirildi. Adaylar, sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.
Sözlü sınav giriş belgesinde; adayın başvuru numarası, sözlü sınav yeri, sınav tarihi ve saati, adayın fotoğrafı ile alan bilgileri yer alacak.
Adaylar, sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport) ile katılabilecek. Kurum kimlik kartı gibi diğer belgeler ise geçerli kabul edilmeyecek.
MEB SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ
Sözlü sınavlar; Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek. 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlayacak sınavlarda, adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar "Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu" üzerinden puanlanacak.
Değerlendirme, adayların sorulara verdikleri sözlü cevaplar esas alınarak yapılacağından adayların tüm soruları sözlü olarak cevaplaması gerekiyor.
Sonuçlar, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerine puan alanlar başarılı sayılacak.