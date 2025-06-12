SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuruda, sözlü sınav giriş belgelerinin 13 Haziran Cuma günü erişime açılacağı bildirildi. Adaylar, sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

Sözlü sınav giriş belgesinde; adayın başvuru numarası, sözlü sınav yeri, sınav tarihi ve saati, adayın fotoğrafı ile alan bilgileri yer alacak.

Adaylar, sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport) ile katılabilecek. Kurum kimlik kartı gibi diğer belgeler ise geçerli kabul edilmeyecek.

MEB SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ

Sözlü sınavlar; Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek. 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlayacak sınavlarda, adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar "Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu" üzerinden puanlanacak.