Sözleşmeli öğretmenlik için heyecanlı bekleyiş yeniden başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Öğretmen adaylarının merak ettiği sorular başvuru ve atama kılavuzunda yanıt buldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik ataması ne zaman?, Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Hangi branşlarda öğretmen ataması yapılacak? İşte ayrıntılar...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim açıklandı. MEB'in internet sitesinden açıklanan 2020 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takvimine göre 6-10 Ocak'taki ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek.
Sözlü sınavlar 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.
Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacaktır. Bu başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen 17 (on yedi) sınav merkezinin tamamını tercih edecektir. Başvuru takvimi Ek 4’te belirtilmiştir.
Not: Ekleri aşağıdaki kılavuzdan bulabilirsiniz.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
- Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
- Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
- Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
- 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.
Sözleşmeli öğretmenlik başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak, mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecekler.
KPSS PUANLARINA DİKKAT!
- Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2018 ve 2019) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.
- Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında ilk defa 2019 Yılında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı yapıldığından bu alanlarda başvuruda bulunacak adayların 2018 KPSSP10 puanı ile 2019 KPSSP121 puan türlerinin her ikisi de geçerli sayılacak ve belirtilen puan türlerinden yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.
- Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında başvuruda bulunacak adaylardan 2018 KPSSP10 puanı bulunup 2019 KPSSP121 puanı bulunmayanlar 2018 KPSSP10 puanı ile başvuruda bulunabilecekler.
NOT: Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin “Elektronik Başvuru Formunun” çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri kişiler vasıtasıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaklar.
HANGİ BELGELER İSTENECEK?
Sözleşmeli Öğretmenlik başvurusunda istenecek belgeler belli oldu.
- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,
- Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,
- Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,
- Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),
istenecektir.
- Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.
En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.
EK-1 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN
PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ ( OCAK 2020 )
SN
ALAN
KODU
ALAN ADI
TABAN
PUANI
KONTENJAN
SAYISI
1
7028
Adalet
50
19
2
7030
Aile ve Tüketici Hizmetleri
50
3
3
2246
Almanca
50
138
4
7092
Arapça
50
399
5
2265
Beden Eğitimi (*)
50
711
6
1119
Bilişim Teknolojileri
50
201
7
1123
Biyoloji
50
93
8
4935
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
50
8
9
1963
Büro Yönetimi
50
8
10
1207
Coğrafya
50
147
11
4936
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
50
41
12
7109
Denizcilik / Gemi Yönetimi
50
1
13
7032
Denizcilik/Gemi Makineleri
50
1
14
1245
Din Kült. ve Ahl.Bil.
50
1836
15
7035
El San.Tek./El Sanatları
50
2
16
7036
El San.Tek./Nakış
50
1
17
7037
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik
50
20
18
7038
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik
50
19
19
7039
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
50
8
20
1371
Felsefe
50
136
21
7136
Fen Bilimleri
50
1002
22
1390
Fizik
50
156
23
1417
Fransızca
50
1
24
4951
Gazetecilik
50
1
25
7044
Gıda Teknolojisi
50
1
26
7135
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri
50
1
27
7102
Görsel Sanatlar
50
443
28
7046
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf
50
2
29
7045
Grafik ve Fotoğraf/Grafik
50
1
30
4958
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
50
1
31
7098
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk
50
1
32
7097
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği
50
5
33
4959
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
50
3
34
7113
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı
50
1
35
7114
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği
50
1
36
1230
İ.H.L. Meslek Dersleri
50
394
37
1715
İlköğretim Matematik
50
1699
38
1524
İngilizce
50
1731
39
7050
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon
50
1
40
7049
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı
50
1
41
7091
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
50
3
42
1627
Kimya/Kimya Teknolojisi
50
151
43
4967
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
50
1
44
4968
Kuyumculuk Teknolojisi
50
3
45
7096
Laboratuvar Hizmetleri
50
2
46
7120
Maden Teknolojisi
50
2
47
7054
Makine Tek./Makine ve Kalıp
50
1
48
1700
Matbaa/Matbaa Teknolojisi
50
1
49
2353
Matematik
50
501
50
4972
Metal Teknolojisi
50
1
51
7095
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
50
12
52
4975
Motorlu Araçlar Teknolojisi
50
15
SN
ALAN
KODU
ALAN ADI
TABAN
PUANI
KONTENJAN
SAYISI
53
4976
Muhasebe ve Finansman
50
4
54
1822
Müzik
50
348
55
4439
Okul Öncesi Öğrt
50
1513
56
7106
Özel Eğitim
50
1093
57
2368
Psikoloji
50
2
58
2838
Radyo-Televizyon
50
3
59
7061
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik
50
2
60
7064
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik
50
1
61
7103
Rehberlik
50
1257
62
4883
Rusça
50
1
63
2403
Sınıf Öğretmenliği
50
3007
64
7119
Sivil Havacılık
50
4
65
2510
Sosyal Bilgiler
50
684
66
7117
Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri
50
2
67
2036
Tarih
50
197
68
7101
Tasarım Teknolojileri
50
4
69
4900
Teknoloji ve Tasarım
50
102
70
4988
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
50
5
71
1283
Türk Dili ve Edebiyatı
50
384
72
2143
Türkçe
50
1293
73
7087
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor
50
4
74
7086
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği
50
2
75
4991
Ulaştırma Hizmetleri
50
10
76
7107
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi)
50
1
77
7108
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki)
50
1
78
7100
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
50
10
79
4992
Yiyecek İçecek Hizmetleri
50
56
GENEL TOPLAM
19921
(*) Beden Eğitimi alanına ayrılan toplam 790 kontenjanın 79'u daha sonra yapılacak olan Millî Sporcuların atama işlemi için kullanılacaktır.
YORUMLAR