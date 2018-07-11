20 bin öğretmen alımı için yapılan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı. En son açıklamayı ise eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yapmıştı. 11 Temmuz 2018 tarihi itibariyle sonuçlar açıklanmış oldu.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI, SORGULA
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki linkte tıklayabilirsiniz. Ardından T.C kimlik no ve doğum bilgilerini giriniz. Daha sonra güvenlik kodunu ekleyerek sorgulama yapabilirsiniz.
SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ESKİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI HANGİ AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI?
Eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yaptığı açıklamada konuya şu şekilde değinmişti:
"584 bin öğretmen ataması yapacağız. 20 bin öğretmenin mülakatını tamamladık. 5 bin öğretmenimizin mülakatı daha yapılacak. 20 bininin mülakat sonuçlarını açıklayacağız. 1 Eylül'de atamalarını tamamlayacağız." dedi.
Sözleşmeli öğretmenin sözleşme süresi ne kadar olacak?
Sözleşmeli öğretmenler atandıkları okulda en az 4 yıl sözleşmeli çalışmak durumunda. Eğer 4 yıl boyunca çalışmaya devam edilir ve olumlu bir performans puanı alınırsa sözleşmeli öğretmenler kadroya geçebileceklerdir. Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan maddeye göre sözleşmeli öğretmenlikte 4 yılını dolduranlar istedikleri takdirde bulundukları okulda kadroya geçebilecekler. Ancak önceki senelerde sözleşmeli öğretmenlerde uygulanan bir durumu da hatırlatmakta fayda var: Sözleşmeli öğretmenler çalıştıkları İl/İlçe MEM’lerde her sene başı sözleşmelerini uzattırmaları gerekmektedir.
Sözleşmeli öğretmenlikte çalışılan süre zorunlu çalışma süresi (Doğu) görevinden sayılır mı?
Bu konuda bakanlık henüz bir açıklama yapmadı fakat, kadronuzun olmaması çalışılan sürelerin doğu görevine sayılmasını zorlaştırmaktadır. Muhtemelen doğu görevinden sayılmayacaktır.
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