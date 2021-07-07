Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Binlerce öğretmen mülakat sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacağı günü bekliyor. MEB 2021 öğretmen atama takviminde detaylar yer alıyor...

2021 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 öğretmen atama takviminde, sözleşmeli mülakat sonuçlarının 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacağına yer verdi.

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 8 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır