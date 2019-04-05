Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri heyecanı başladı. Öğretmen adayları uzun süredir mülakata gireceği yerleri merak ediyordu. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre mülakat yerleri bugün açıklanıyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama nasıl yapılacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2019 yılı takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 5 Nisan 2019 (bugün) açıklanacak. Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz tarihinde alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri MEB'in resmi sitesi olan http://www.meb.gov.tr/ üzerinden açıklanacak.

HANGİ BRANŞLARDA ÖĞRETMEN ALIMI OLACAK?

"Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11),İngilizce (bin 960),Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922),Okul Öncesi (bin 599),İlköğretim Matematik (bin 448),Özel Eğitim (bin 410),Rehberlik (bin 120),Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149),Türkçe (bin 149),Beden Eğitimi (781)" branşlarından sözleşmeli öğretmenlik için toplamda 20 bin alım olacak.

SÖZLÜ SINAV NASIL OLUYOR?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

- Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3’te yer alan Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

- Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

- Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

- Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

-Sözlü sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

İTİRAZLAR NASIL OLACAK?

- Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir.

- İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.