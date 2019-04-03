Sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Soruları çığ gibi büyüyor. 20 bin öğretmenin atanacağı öğretmenlik başvurularının ardından sınava girmeye hak kazanan öğretmenler mülakat sınav giriş yerlerini büyük bir heyecanla bekliyor. Peki, MEB konuyla ilgili açıklama yaptı mı? İşte 2019 sözleşmeli öğretmenlik sınavıyla ilgili detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB yayınladığı sınav takviminde, öğretmenlerin mülakat yerleri 5 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak.

Sözlü sınava alınacak adaylar http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

Sözlü sınav 12 - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sözlü sınavda adaylar, eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri,özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

Sözlü sınav sonuçları 4 Temmuz 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.