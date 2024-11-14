Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 öğretmenlik atama takvimi sonrasında, 20 bin öğretmen alımı için tercihler başladı. Tercih başvuruları için adayların, herhangi bir ilçe ya da il milli eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunmalarına gerek olmayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den konuya ilişkin son dakika açıklama geldi. İşte, 20 bin Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ile ilgili detaylar