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Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlere kadro iddiası! Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlere kadro gelecek mi?

Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin kadroya alınacağı iddiaları gündeme geldi. Sosyal medyada yer alan iddialara göre 540 gün ücretli yani 5 yıl ücretli öğretmenlik yapana kadro verilecek. İşte, Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlere kadro iddiası hakkında merak edilenler...

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  • Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlere kadro iddiası! Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlere kadro gelecek mi, ne zaman verilecek?

    Sosyal medyada yer alan bilgiler sözleşmeli ve ücretli öğretmenlere kadro iddiasını gündeme getirdi. 540 gün boyunca sigorta prim ödemesi bulunan öğretmenlere kadro verileceği iddia edildi. İddiaların ardından atama bekleyen binlerce öğretmen "Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi?" sorusuna yanıt aradı. İşte, Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlere kadro iddiası detayları....
  • Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlere kadro iddiası! Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlere kadro gelecek mi, ne zaman verilecek?

    540 GÜN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK YAPANA KADRO İDDİASI!

    Yıllardır ücretli öğretmenlik yapanlar kendilerine hak tanınmasını istiyor. Ücretli öğretmenlerin ders saat ücretleri 2022 yılında 28 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıllarda gerekli şartları taşıyan ücretli öğretmenler kadroya dahil edilmişti. Sosyal medyada 540 gün ücretli öğretmenlik yapanlara kadro verileceği iddia edildi.
  • Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlere kadro iddiası! Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlere kadro gelecek mi, ne zaman verilecek?

    SÖZLEŞMELİ VE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE KADRO GELECEK Mİ?

    5 yıl yani 540 gün sigorta primi ödemesi bulunan sözleşmeli ve ücretli öğretmenlere kadro verileceği iddia edildi. Sosyal medyada yer alan iddia hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Önümüzdeki günlerde  Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

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