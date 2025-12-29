Habertürk
        Spaletti: Kenan'ı oğlum gibi seviyorum - Futbol Haberleri

        Spaletti: Kenan'ı oğlum gibi seviyorum

        Juventus Teknik Direktörü Luciano Spaletti, 2-0 kazandıkları Pisa maçında fileleri havalandıran milli futbolcu Kenan Yıldız için, "Kenan'ı oğlum gibi seviyorum" dedi.

        Giriş: 29.12.2025 - 10:47 Güncelleme: 29.12.2025 - 10:47
        Spaletti: Kenan'ı oğlum gibi seviyorum
        İtalya Serie A'nın 17. haftasında konuk olduğu Pisa'yı 2-0 yenen Juventus'un teknik direktörü Luciano Spaletti, milli futbolcu Kenan Yıldız için övgü dolu ifadelerde bulundu.

        "KENAN'I OĞLUM GİBİ SEVİYORUM"

        "Kenan Yıldız'ı oğlum gibi seviyorum." diyen İtalyan teknik adam, "Her an maçı değiştirebilecek bir oyuncu." dedi.

        Spalleti, "Kişiliği, rolünü bilmesi ve tavrı inanılmaz. Beni dinliyor ve aramızda bir uyum var." sözlerini sarf etti.

        BU SEZON PERFORMANSI

        Juventus forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 7 gol attı ve 6 asist yaptı.

