Sparta Rotterdam: 2 - Ajax: 2 | MAÇ SONUCU
Hollanda Ligi Eredivisie'de Ajax, 26'ncı hafta maçında Sparta Rotterdam ile 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-2 berabere kaldı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, 90+4'üncü dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Hollanda Ligi Eredivisie’nin 26. haftasında Sparta Rotterdam ile deplasmanda karşılaştığı maçta 2-0 geriye düşen Ajax, mücadeleden 2-2’lik eşitlikle ayrıldı. Ajax'ta forma giyen ve ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, 90+4’üncü dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Sparta Rotterdam’ın mücadeledeki gollerini 28’inci ve 47’nci dakikalarda Arno Verschueren kaydetti. Ajax’ın golleri ise 65’inci dakikada Chuba Akpom ve 88’inci dakikada Steven Bergwijn’dan geldi.
Bu sonuçla ev sahibi Sparta Rotterdam puanını 31’e çıkardı. Ajax ise 41 puana yükseldi.