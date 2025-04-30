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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK, 2 şirketin sermaye artırımını onayladı - İş-Yaşam Haberleri

        SPK, 2 şirketin sermaye artırımını onayladı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 sermaye artırımı ve 6 borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 23:31 Güncelleme: 30.04.2025 - 23:31
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        SPK, 2 şirketin sermaye artırımını onayladı
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        SPK haftalık bültenine göre Kurul, Denge Yatırım Holding AŞ'nin 300 milyon liralık bedelli, Ford Otomotiv'in 3 milyar 158,2 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım talebini onayladı.

        MLP Sağlık Hizmetleri AŞ'nin 2 milyar liralık, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin 4 milyar liralık, Quick Finansman AŞ'nin 850 milyon liralık, Tam Finans Faktoring AŞ'nin 574 milyon liralık, ICBC Turkey Bank AŞ'nin 700 milyon yuanlık, Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ'nin 750 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

        SPK, Ata Varlık Kiralama AŞ ile Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 1'er milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusunu onayladı.

        YENİ FAALİYETİZİNLERİ VE SUÇ DUYURULARI

        Kurul, Atlas Portföy Yönetimi AŞ Bakırcı Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesi talebine onay verdi.

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        Anatolia Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin "Gayrimenkul Şemsiye Fonu" ile "Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu" kurmasına izin verildi.

        İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete "olağan genel kurul toplantılarında yeterli sayıda bağımsız üye seçilmemesi" nedeniyle 311 bin 134 lira idari para cezası uygulandı.

        Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda "izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunması" gerekçesiyle "Lamda Brokers" ve "KlasFX" uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları hakkında; "şahsının veya yetkilisi olduğu şirketin banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi" nedeniyle de iki isim hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

        22 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ KARARI

        Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 22 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

        Yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, sermaye piyasalarında izinsiz faaliyette bulunulmasının engellenmesi amacıyla 14 internet sitesi, sosyal medya hesabı ve uygulamaya erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.

        5 KİŞİYE GEÇİCİ İŞLEM YASAĞI

        SPK, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 veya 107/1 maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 4 isim hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

        Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (KRGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili de bir isme 6 aylık geçici yasak getirildi. Söz konusu işlem yasaklarının 2 Mayıs itibarıyla geçerli olacağı belirtildi.

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