SPK'dan 12 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay

SPK'nin haftalık bültenine göre, Kurul, Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tahsisli sermaye artırımını, Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tahsisli sermaye artırımını, Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'nin 225 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını, Silverline Endüstri ve Ticaret AŞ'nin 305 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını, Koç Metalurji AŞ'nin 2 milyar 45 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 milyar 52 milyon 867 bin 612,84 liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Kurul, Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ'nin 2 milyar liralık, Akdeniz Faktoring AŞ'nin 924 milyon 290 bin 152 liralık, Sümer Faktoring AŞ'nin 535 milyon liralık, Başer Finans Faktoring AŞ'nin 100 milyon liralık, Eko Faktoring AŞ'nin 250 milyon liralık, Nurol Yatırım Bankası AŞ'nin 25 milyar liralık, MNG Faktoring AŞ'nin 600 milyon liralık, Ecogreen Enerji Holding AŞ'nin 2 milyar liralık, İnallar Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 437 milyon liralık, İstanbul Faktoring AŞ'nin 150 milyon liralık, ALJ Finansman AŞ'nin 1 milyar 155 milyon liralık, Borlease Otomotiv AŞ'nin 2 milyar 500 milyon liralık tahvil veya finansman bonosu şeklindeki borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verdi.