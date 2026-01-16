Habertürk
Habertürk
        SPK'dan 4 şirketin sermaye artırımına onay - İş-Yaşam Haberleri

        SPK'dan 4 şirketin sermaye artırımına onay

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 4 sermaye artırımı ve 11 borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 07:27 Güncelleme: 16.01.2026 - 07:27
        SPK'dan 4 şirketin sermaye artırımına onay
        SPK haftalık bültenine göre Kurul, Mish Dekorasyon Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 37 milyon 272 bin liralık bedelli, Transtürk Holding AŞ'nin 44 milyon 376 bin 716 liralık bedelli, Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar 440 milyon liralık bedelsiz ve Sodaş Sodyum Sanayi AŞ'nin 105 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım talebine onay verdi.

        MLP Sağlık Hizmetleri AŞ'nin 20 milyar liralık, ING Bank AŞ'nin 8 milyar liralık, Meksa Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar liralık, Global Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar liralık, Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin 21 milyar liralık, Türkiye İş Bankası AŞ'nin 110 milyar liralık, Q Yatırım Bankası AŞ'nin 1 milyar liralık, Destek Finans Faktoring AŞ'nin 20 milyon dolarlık, Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun 10 milyar dolarlık, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ'nin 1 milyar 250 milyon dolarlık ve Alternatifbank AŞ'nin 200 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

        SPK, Pasha Yatırım Bankası AŞ Üvez Otomotiv Varlık Finansmanı Fonu'nun 1 milyar liralık ve DK Varlık Kiralama AŞ'nin 15 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusunu, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin ise 600 milyon liralık yatırım kuruluşu varantı ve sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

        YENİ FAALİYET İZİNLERİ

        Kurul, "One Portföy Yönetimi AŞ’nin One Portföy Yönetimi AŞ Altıncı Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun" kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ile "Tera Portföy Yönetimi AŞ’nin Tera Portföy Yönetimi AŞ Değişken Şemsiye Fon’un ve Tera Portföy Yönetimi AŞ Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu’nun" kuruluşlarına izin verilmesi taleplerini olumlu karşıladı.

        İDARİ PARA CEZALARI

        Sermaye Piyasası Kurulu, Astor Enerji AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete 739 bin 534 lira, Loras Holding AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda ise şirkete 1 milyon 64 bin 411 lira idari para cezasının uygulanmasına karar verdi.

        Loras Holding AŞ hakkındaki inceleme sonucunda 2 kişiye toplamda 2 milyon 128 bin 822 lira para cezası uygulanması kararı alındı.

        16 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ KARARI

        Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında izinsiz kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 16 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlem yapılması kararı alındı.

