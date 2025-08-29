SPK'dan 6 ay sonra ilk halka arz onayı

SPK'nin haftalık bültenine göre, Kurul, şirketin 45 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 413 milyon 500 bin liralık bedelsiz, Yeşil Yapı Endüstrisi AŞ'nin 852 milyon 512 bin 779 liralık, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 300 milyon liralık bedelli sermaye artırımı onaylandı.

Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar liralık, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 500 milyon liralık, Atılım Faktoring AŞ'nin 366 milyon liralık, Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 3 milyar liralık, Ulusal Faktoring AŞ'nin 1 milyar 220 milyon liralık, QNB Finansal Kiralama AŞ'nin 6 milyar 500 milyon liralık, Gelecek Varlık Yönetimi AŞ'nin 10 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Kurul, ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık, KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ'nin 4 milyar liralık, Nurol Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık kira sertifikası ve VDMK ihracı başvurusuna onay verdi.

Yeni faaliyet izinleri

SPK, 1 milyar lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200 milyon lira başlangıç sermayeli Alt Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ünvanlı bir girişim sermayesi yatırım ortaklığı ve MT Portföy Yönetimi AŞ'nin MT Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi taleplerini olumlu karşıladı.