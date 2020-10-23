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HaberlerParaSPK, İBB'nin tahvil ihracı başvurusunu onayladı
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SPK, İBB'nin 554 milyon Euro'luk tahvil ihracı başvurusunu onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu, İBB'nin 554 milyon Euro'ya kadar borçlanma ihracı başvurusuna onay verdi

SPK, İBB'nin tahvil ihracı başvurusunu onayladı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yurtdışında 554 milyon euroya kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç başvurusunu onayladı. Karar SPK bülteninde yer aldı.

Kurul, bunun yanında Kurul, İttifak Holding'in 300 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Ünlü Menkul Değerler'in 150 milyon lira, İş Bankası'nın 5 milyar lira, Şekerbank'ın 1.5 milyar lira, QNB Finans Faktoring'in 604 milyon 500 bin lira, tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu da onayladı.

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