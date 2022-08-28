HABERTURK.COM

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Marka Yatırım Holding A.Ş tarafından SPK'ya yapılan bedelli sermaye artırımı başvurusu ve şirkete ilişkin yürütülen denetim/gözetim çalışmalarına ilişkin iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Marka Yatırım Holding'in 05.04.2021'de yaptığı sermaye artırım başvurusunda belgelerin eksik olduğu aktarıldı. Şirkete 15.04.2021 ve 16.07.2021'de iki ayrı yazı iletilerek başvurusuna ilişkin dosyasının tamamlanmasının talep edildiği belirtildi. Belgelerin tamamlanmasının ardından SPK'nın 02.12.2021 tarihli toplantısında, sermaye piyasası mevzuatına aykırılıklar nedeniyle ve yatırımcıların korunması amacıyla şirket talebinin olumsuz karşılanmasına karar verdiği kaydedildi.

Açıklamada şirket pay piyasasında 23.05.2017-23.02.2018 döneminde gerçekleştirilen işlemlere yönelik olarak "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, aralarında Mine Tozlu Sineren'in de bulunduğu şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına ve borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verildiği ve 21.01.2021 tarihli ve 2021/4 sayılı bültende kamuoyuna duyurulduğu hatırlatıldı.



Mine Tozlu Sineren hakkında yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle de suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

SPK'nın açıklaması şöyle:



''Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialara ilişkin

olarak aşağıda yer alan açıklamanın yapılması zaruri olmuştur.



Söz konusu haberlerde Marka Yatırım Holding A.Ş tarafından Kurulumuza yapılan bedelli sermaye

artırımı başvurusuna ve şirkete ilişkin Kurulumuzca yürütülen denetim/gözetim çalışmalarına ilişkin olarak gerçeği yansıtmayan, asılsız bir takım iddialara yer verildiği görülmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu, halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımı başvurularını 6362 sayılı

Sermaye Piyasası Kanunu’nun kendisine verdiği görev ve yetkiler uyarınca sermaye piyasası mevzuatına uygunluğu ve yatırımcıların korunması ilkesi doğrultusunda incelemekte ve sonuçlandırmaktadır.



Şirket tarafından 05.04.2021 tarihinde Kurulumuza yapılan başvuru ile 2017-2021 yılları arasında

30’un üzerinde farklı kişilerden toplanan en düşüğü 32.000 TL, en yükseği ise 5.200.000 TL tutarlarında olmak üzere toplam 25.010.000 TL’lik fonun sermayeye eklenmesi talep edilmiştir. Diğer tüm başvurularda olduğu gibi hareket edilmiş ve söz konusu başvuru derhal incelemeye alınmıştır. Ancak, yapılan incelemede Şirket’in 05.04.2021 tarihli başvurusunda, Kurulumuza belge olarak sadece sermaye artırımına ve fon kullanımına ilişkin yönetim kurulu kararları iletilmiş olduğu, mevzuat kapsamında iletilmesi gereken ilgili belgelerin tam ve eksiksiz olarak iletilmediği tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, Şirket başvurusuna ilişkin belgelerin tamamlanması amacıyla; ilki 15.04.2021 tarihinde ve ikincisi ise 16.07.2021 tarihinde olmak üzere iki ayrı yazı Şirket'e iletilmiş ve Şirket’ten başvurusuna ilişkin dosyasının tamamlanması talep edilmiştir.



Buna rağmen Şirket başvurusu kapsamında iletilmesi gereken belgeler Kasım 2021’de

tamamlanabilmiştir. Eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, gecikmeksizin başvuru Kurulumuz

uzmanlarınca değerlendirilerek, 26.11.2021 tarihli İnceleme Raporu ile Kurul Karar Organı’na sunulmuştur.

Şirket dosyasının sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde incelemesi sonucunda; 2017-2021 yılları arasında 30’un üzerinde farklı kişilerden toplanan en düşüğü 32.000 TL, en yükseği ise 5.200.000 TL tutarlarında olmak üzere toplam 25.010.000 TL’lik fonun sermayeye eklenmesi nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin görüşüldüğü Kurulumuzun 02.12.2021 tarihli toplantısında, sermaye piyasası mevzuatına aykırılıklar nedeniyle ve yatırımcıların korunması amacıyla Şirket talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir. Kurulumuz kararı gerekçeleriyle birlikte Şirkete iletilmiştir.



Öte yandan Kurulumuzca yapılan incelemeler neticesinde, Şirket pay piyasasında 23.05.2017-

23.02.2018 döneminde gerçekleştirilen işlemlere yönelik olarak Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1 maddesinde tanımlanan "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, aralarında Mine TOZLU SİNEREN’in de bulunduğu şahıslar hakkında SPKn’nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına ve borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine arar verilmiş olup, anılan karar, Kurulumuzun 21.01.2021 tarihli ve 2021/4 sayılı bülteninde kamuoyuna duyurulmuştur.



Ayrıca Kurulumuzun 27.05.2021 tarihli kararı ile aralarında Mine TOZLU SİNEREN’in de bulunduğu

ilgililer hakkında SPKn’nun 112 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere SPKn’nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, yine aralarında Mine TOZLU SİNEREN’in de olduğu ilgililer hakkında SPKn’nun 110 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamındaişlem yapılmak üzere SPKn’nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

Ayrıca Mine TOZLU SİNEREN hakkında yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle de Kurulumuzca suç

duyurusunda bulunulacaktır.''