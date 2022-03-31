Spor eğitmenine kafede infaz! Kurşun yağdırdı 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, vücut geliştirme hocası ve spor eğitmeni Nadir Öztan (41), kafede kasklı saldırgan tarafından silahla öldürüldü. Silahlı saldırı anı ve kafedeki panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün akşam 22.00 sıralarında Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. İçeride müşterilerin olduğu sırada kafeye motosiklet kasklı bir kişi içeri girdi. Saldırgan belinden çıkardığı silah ile kafe de oturan vücut geliştirme hocası ve spor eğitmeni Nadir Öztan'a peş peşe ateş etmeye başladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kafedeki müşteriler büyük korku ve panik yaşadı. Silahlı saldırgan olaydan sonra hızla açarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri verilen eşkal ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.