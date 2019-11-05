Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Gökhan Sarı (41) ve eşi Elif Sarı (36) 22 Mart 2017 tarihinde Beyoğlu'nda işlettikleri spor salonunu kapatacakları esnada silahlı saldırıya uğradı. Şapkalı ve yüzünü atkıyla gizlemiş bir kişi tarafından açılan ateş sonucu Gökhan Sarı göğsünden, eşi Elif Sarı ise bacağından yaralandı. Gökhan Sarı, hastanede hayatını kaybetti.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan saldırganın olayda kullandığı tabanca ve eldivenin ise Hasköy Mezarlığı’nda bularak incelemeye aldı. Çevredeki güvenlik kameralarını Sarı çiftinin ilişkilerini mercek altına alan polis ekipleri , önemli bilgilere ulaştı. Elde edilen delilerin ardından 8 şüpheli gözaltına alındı.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ DETAYI

Gözaltına alınan şüphelilerden Oktay Ö.’nün ilişkileri dikkat çekti. Polisin ulaştığı bilgilere göre, Oktay Ö.’nün organize bir suç örgüt liderinin önemli adamlarından biri olduğu öğrenildi. Polisin ulaştığı bilgilere göre, gözaltına alınan Oktay Ö. ile diğer şüphelilerin cinayeti organize eden ekip olduğu iddia edildi. Olayın tetikçisi olduğu iddia edilen şüphelinin yurt dışına kaçtığı belirtildi. Olayla ilgili çok yönlü çalışmaya devam ediliyor.