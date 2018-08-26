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Spor Toto 1. Lig sonuçları (25 Ağustos 2018)

Spor Toto 1. Lig 3. hafta maçında Giresunspor, Elazığspor'u 2-0 yenerek 3'te 3 yaptı. Altay, İstanbulspor'u deplasmanda 5-0 mağlup ederken, Adana Demirspor'da Gaziantep'te Gazişehir'i 1-0 yendi. Denizlispor-Hatayspor maçı ise 0-0 bitti

26 Ağustos 2018 Pazar, 11:11:54 | Güncelleme:

Giresunspor: 2 - Tetiş Yapı Elazığspor: 0
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Serkan Tokat, Yusuf Bozdağan, Selahattin Altay
Giresunspor: Anıl Atağ, Uğur Arslan Kuru, Aykut Demir, Emre Uğur Uruç, Hüsamettin Tut, Sangare, Landel, Kürşad Sürmeli (Dk. 86 Abdülkadir Kayalı), Ba Adama, Muhammet Reis (Dk. 78 Fatih Atik), Dauda (Dk. 72 Ergin Keleş)
Tetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Ali Fırat Okur (Dk. 74 Kadir Bekmezci), Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Eren Çinkılınç (Dk. 46 Tatos), Orhan Şam, Bjarnason, Kadir Taşoğlu, Ahmet Aras (Dk. 59 Fatih Serkan Kurtuluş), Bagayoko
Goller: Dk. 41 Dauda, Dk. 90+5 Landel (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 49 Dauda, Dk. 55 Uğur Arslan Kuru, Dk. 64 Kürşad Sürmeli, Dk. 90 Sangare, Dk. 90+2 Aykut Demir (Giresunspor), Dk. 39 Orhan Şam, Dk. 53 Mehmet Yiğit, Dk. 90 Fatih Serkan Kurtuluş, Dk. 90+2 Bjarnason (Tetiş Yapı Elazığspor)

İstanbulspor: 0 - Altay: 5
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Murat Erdoğan, Emrah Ünal, Anıl Usta
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım (Dk. 46 Etoga), Muhammed Ali Kurt, Wellington, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Eslem Öztürk, Cajic, Muhammed Demirci (Dk. 63 Muammer Sarıkaya), Barış Örücü (Dk. 59 Bauque), İbrahim Yılmaz
Altay: Emre Koyuncu, Yasin Palaz, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Ferhat Çulcuoğlu, Metin Yüksel (Dk. 58 Atakan Rıdvan Çankaya), Kappel, Aganovic, Eugenio (Dk. 66 Hüsamettin Yener), Paixao (Dk. 75 Murat Uluç )
Goller: Dk. 34, 43, 56 Paixao, Dk. 59 Kappel, 90+2 Aganovic (Altay)
Kırmızı kart: Dk. 40 Onur Ergün (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Özgür Özkaya, Dk. 62 İbrahim Öztürk, Dk. 84 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 87 Kappel (Altay), Dk. 32 Wellington, Dk. 42 İbrahim Yılmaz, Dk. 86 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)

 

Gazişehir Gaziantep: 0 - Adana Demirspor: 1
Stat: Gaziantep
Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Salih Mazlum
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Balogun (Dk. 61 Chabbi), Okan Derici (Dk. 77 Igor), Kubilay Aktaş, Del Valle, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Poepon
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Tayyib Talha Sanuç, Mitrovic, Batuhan İşçiler, Galip Güzel, Murat Akın (Dk. 63 Emre Nefiz), Traore, Kage (Dk. 78 Berk Yıldız), Kosecki (Dk. 90 Erdal Öztürk), Pote,
Gol: Dk. 18 Pote (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk.19 Gökhan Alsan, Dk. 40 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 49 Balagun, Dk. 67 Ahmet Kesim, Dk. 75 Kubilay Aktaş (Gazişehir Gaziantep), Dk. 58 Galip Güzel, Dk. 61 Murat Akın, Dk. 69 Tayyib Talha Sanuç, Dk. 89 Çağlar Şahin Akbaba, Dk. 90 Emre Nefiz (Adana Demirspor)

Denizlispor: 0 - Hatayspor: 0
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Yasin Kol, Erkan Akbulut, Mehmet Kağan
Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Aissati, Tisdell (Dk. 64 Deniz Vural), Mehmet Akyüz (Dk. 85 Seddar Karaman), Recep Niyaz (Dk. 77 Cihan Özkaymak), Burak Altıparmak, Burak Çalık, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı, Muhammed Himmet Ertürk
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (Dk. 90+1 Buğra Temel), Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Sinan Kurumuş, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Wellington (Dk. 77 Korkishko), Caner Hüseyin Bağ
Sarı kartlar: Dk. 11 Kerem Can Akyüz, Dk. 70 Aissati, Dk. 79 Deniz Vural (Denizlispor), Dk. 58 Wellington, Dk. 63 Paluli (Hatayspor)

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