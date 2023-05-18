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Spor Toto Süper Lige hangi takımlar yükseldi?

Spor Toto 1. Lig’de son hafta heyecanı yaşanıyor. 21 Mayıs tarihinde son maçlarına çıkacak olan takımlar bir üst lig olan Spor Toto Süper Lige yükselebilmek için kıyasıya mücadele edecek. Şampiyonun belli olduğu Spor Toto 1. Ligde gözler play-off maçı oynayacak takımlara çevrildi. İşte, play-off takvimi ve Süper Lig’e yükselmek için mücadele edecek takımlar…

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  • Spor Toto Süper Lige hangi takımlar yükseldi? TFF 1.Lig play-off eşleşmeleri belli oldu mu?

    Spor Toto 1. Lig şampiyonu Samsunspor, 11 yıl aradan sonra tekrar Spor Toto Süper Lig’e çıktı ve ilk yükselen takım oldu. İlk iki takımın doğrudan yükseldiği, üçüncü takımın ise play-off’la belirlendiği Spor Toto 1. Lig’de bu hafta kritik karşılaşmalar oynanacak. 67 puanda ikinci sırada yer alan Çaykur Rizespor, 1 puan alması dahi durumunda Süper Lig’e yükselen ikinci takım olacak. Peki, Spor Toto 1. Lig’de hangi takımlar play-off’a gidecek ve ikinci kim olacak? İşte play-off’a hak kazanan takımlar…
  • Spor Toto Süper Lige hangi takımlar yükseldi? TFF 1.Lig play-off eşleşmeleri belli oldu mu?

    SPOR TOTO 1. LİG’DE ŞAMPİYON SAMSUNSPOR

    Ligin bitimine 5 hafta kala Samsunpor şampiyonluğunu ilan etmişti. Aynı zamanda Samsunspor son hafta karşılaşacağı Bodrumspor’u yenmesi halinde 1’inci Lig'de en fazla puan toplama rekorunu kırmış olacak. 
  • Spor Toto Süper Lige hangi takımlar yükseldi? TFF 1.Lig play-off eşleşmeleri belli oldu mu?

    SPOR TOTO 1. LİGDE 38. HAFTA FİKSTÜRÜ

    Altay Tuzlaspor maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00’da oynanacak.

    21 Mayıs Pazar

    16.00 Bandırmaspor - Gençlerbirliği

    16.00 Erzurumspor FK - Boluspor
  • Spor Toto Süper Lige hangi takımlar yükseldi? TFF 1.Lig play-off eşleşmeleri belli oldu mu?

    16.00 Çaykur Rizespor - Altınordu

    16.00 Manisa FK - Pendikspor

    16.00 Bodrumspor - Göztepe

    16.00 Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü
  • Spor Toto Süper Lige hangi takımlar yükseldi? TFF 1.Lig play-off eşleşmeleri belli oldu mu?

    SPOR TOTO 1. LİG’DE HANGİ TAKIMLAR PLAY-OFF OYNAYACAK?

    TFF 1. Lig’de, 1. ve 2. sıraları alan iki takım Süper Lig’e yükselir. 3. sırayı alan takım doğrudan play-off finaline yükseliyor. Lig’de 4., 5., 6. ve 7. sırayı alan toplam dört takım Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off müsabakaları oynayacak. Dört takımın katıldığı play-off, çift maç eleme sistemine göre oyanıyor. İşte katılmaya hak kazanan takımlar…

    Pendikspor 64 puan

    Sakaryaspor 62 puan

    Bodrumspor 61 puan

    Göztepe 59 puan

    Eyüpspor 59 puan

    Diğer tarafta 56 puanda yer alan Manisa FK ve Keçiörengücü’nünde play-off’a katılma şansı var.
  • Spor Toto Süper Lige hangi takımlar yükseldi? TFF 1.Lig play-off eşleşmeleri belli oldu mu?

    PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

    Play-Off maçlarının takvimi 21 Mayıs Pazar günü oynanacak son hafta karşılaşmalarından sonra TFF tarafından açıklanacak.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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