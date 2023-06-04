Spor yazarları, Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi: "Nerede kaldın gün doğumu?"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor yazarları, Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi: "Nerede kaldın gün doğumu?"

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, rakibini 5-2 mağlup ederek puanını 77'ye yükseltti. Spor yazarları, Beşiktaş'ın galibiyetini aldı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Spor yazarları, Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi: "Nerede kaldın gün doğumu?"

    ATTİLA GÖKÇE: NEREDE KALDIN GÜN DOĞUMU

    Son iki haftaya “şampiyon adayı” olarak girmediyse Beşiktaş, elbette sorulur o soru: “Nerde kaldın gün doğumu?” Gün doğumundan kastımız Şenol Güneş’in Beşiktaş’a dönmesi, kolları sıvayıp iş başı yapması... Beşiktaş’a dokunuşu, ilk sayfaların çöpe atılışı, hikayenin yeniden yazılışı, baştan okunuşu!

     
  • Spor yazarları, Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi: "Nerede kaldın gün doğumu?"

    Şenol Hoca’ya sorsak da yanıtlamazdı… Malum ya dün, ceza gördüğü, pek de haksız olmadığı bir durum karşısında “susma hakkını” kullanıyordu Güneş. Sorunun yanıtını Başkan Ahmet Nur Çebi biliyordu. Belki de şunları söylüyordu: ”Valerien İsmael’le vakit kaybetmeseydik… Hocayı baştan getirseydik, şimdi belki de şampiyonduk…” (MİLLİYET)
  • Spor yazarları, Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi: "Nerede kaldın gün doğumu?"

    ALİ GÜLTİKEN: GOLCÜLERİN KALİTELİYSE HER MAÇ CÜMBÜŞ

    Beşiktaş, ligi kazanarak bitirme konusunda çok kararlı olduğunu Kasımpaşa karşısında da ortaya koydu. O kadar net bir oyun var ki hiç şüpheye yer bırakmıyor. Ufak tefek eksikler olsa da Beşiktaş'ın ana omurgası ve sistemi aynen devam etti. Aboubakar ve Cenk çok farklı oyuncular. Rakip kim olursa olsun oyunu bir şekilde Beşiktaş lehine çeviriyorlar. Futbolun ana teması bu.
  • Spor yazarları, Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi: "Nerede kaldın gün doğumu?"

    Golcülerin kaliteliyse, skor değiştiriyorlarsa her maç farklı bir cümbüşe dönüşüyor. Çünkü girdiğin pozisyonların gol olma ihtimali yüzdesi kaliteyi de belirliyor. Beşiktaş neredeyse her yakaladığı pozisyonu gole çevirir hale geldi. Bu da rakibinin ismi değişse bile sonucu değiştirmiyor. Bu iki golcünün yanında Fernandes'in de son haftalarda golle buluşur hale gelmesi hem kendini hem de Beşiktaş'ı daha üst seviyelere çıkarttı.  (SABAH)
  • Spor yazarları, Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi: "Nerede kaldın gün doğumu?"

    CEM DİZDAR: ŞENOL GÜNEŞ HEYECANI!

    Ligi kaçıncı sırada bitireceğinden bağımsız olarak seneye Şenol Güneş ile girilecek olması moral değerler açısından Beşiktaşlılar'ı heyecanlandırıyordur şüphesiz. Ligin düşük oyun seviyesi nedeniyle takımda kalacak işlevsel oyuncuların bir yaş daha alacak olmalarını çok az insan önemseyecektir. 
  • Spor yazarları, Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi: "Nerede kaldın gün doğumu?"

    Avrupa’nın en yüksek yaş ortalamalı takımlarının liginde oyun gelişiminden çok, kim kimi alacak borsasına takılı kalacak çoğumuz. Önce 'Bizim transferler' kazanacak sonunda ise hep birlikte kaybedeceğiz yıllardır olduğu gibi… (FANATİK)
  • Spor yazarları, Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi: "Nerede kaldın gün doğumu?"

    ALİ ECE: ŞG TAKIMI LOADING...

    Şenol hoca için takım oyununun olmazsa olmazları vardır. Bunlardan birisi oyunun akıcılığıdır. Pasın kısa veya uzun olmasından daha belirleyici olan progresif yani takım oyunu kalitesini geliştirecek cinsten olmasıdır. Skoru 3- 0’a getiren golde “O pas”tan iki tane birden gördük. 

     
  • Spor yazarları, Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi: "Nerede kaldın gün doğumu?"

    Gedson, asistin asistini yaparken Şenol Güneş’in istediği yerdeydi. Daha önce çok çalışkan, güçlü ve zeki olmasına rağmen tabelaya gol asist katkısı o özelliklerine oranla düşük kalan Portekizli orta saha, Şenol Güneş tedrisatında ofansif açıdan da gelişmeye devam ediyor. (FANATİK)
  • Spor yazarları, Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi: "Nerede kaldın gün doğumu?"

    BİLAL MEŞE: KAZANMA SANATI

    Beşiktaş’ın en büyük özelliği, eksiği, sakatı ve de cezalısı olmasına karşın, rakip kim olursa olsun, oyun anlayışı kazanma üzerine kurulu. Bu meziyet, kuşkusuz Şenol Güneş’in işbaşı yapmasıyla ortaya çıktı.
  • Spor yazarları, Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi: "Nerede kaldın gün doğumu?"

    İşin özeti, zirvenin rengi belli, geriye Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki klasman yarışı kaldı. Derbinin sonucu Kartal’ın ikincilik anlamında yakinen ilgilendiriyor. Tabii ki Konyaspor maçının da kazanılması gerekiyor. Ancak tablo ne olursa olsun, iki takım da Avrupa’yı çıkacak, Konferans Ligi’nde ülkemizi temsil edecek. (MİLLİYET)
  • Spor yazarları, Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi: "Nerede kaldın gün doğumu?"

    FATİ DOĞAN: İSKELET SAĞLAM

    Teknik direktör Şenol Güneş 1 ay daha erken gelse bugün şampiyonluk kutlamalarını yapan taraf Beşiktaş olabilirdi. Ancak gayreti ve nefesi Galatasaray'ı geçmeye yetmese de önümüzdeki sezon için önemli kazanımlar elde etti. Her şeyden önce geçen yıl Valerien İsmael'le Avrupa'ya gidemeyen Beşiktaş, Güneş'le Konferans Ligi biletini aldı. Daha önemlisi taraftarın ve camianın gözünde güven tazeledi.
  • Spor yazarları, Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi: "Nerede kaldın gün doğumu?"

    7 oyuncunun veda edeceği Beşiktaş'ın kadrosuna kaliteli 5 oyuncu ve 2 yardımcı oyuncu takviyesi, gücüne güç katar. Burada kritik nokta yeni transferlerin ne zaman Şenol Güneş'in eline verileceği? Ne kadar erken olursa o kadar hızlı yol alınır. (SABAH)

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.