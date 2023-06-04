Spor yazarları, Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi: "Nerede kaldın gün doğumu?"

ALİ GÜLTİKEN: GOLCÜLERİN KALİTELİYSE HER MAÇ CÜMBÜŞ

Beşiktaş, ligi kazanarak bitirme konusunda çok kararlı olduğunu Kasımpaşa karşısında da ortaya koydu. O kadar net bir oyun var ki hiç şüpheye yer bırakmıyor. Ufak tefek eksikler olsa da Beşiktaş'ın ana omurgası ve sistemi aynen devam etti. Aboubakar ve Cenk çok farklı oyuncular. Rakip kim olursa olsun oyunu bir şekilde Beşiktaş lehine çeviriyorlar. Futbolun ana teması bu.