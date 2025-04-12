Spor yazarları Galatasaray'ın Samsunspor galibiyetini değerlendirdi!

"KORKULU DEPLASMAN MI?"

İbrahim Yıldız: Samsunspor sezonun ilk yarısındaki Samsun değil. Her geçen gün performans düşüşü gözle görünür halde. Gerçi, onların da kadro sorunu var. Transfer yapamadılar. Kısıtlı bir oyuncu grubu ile mücadele ediyorlar. Şu anda bulundukları yer başarıdır aslında. Ancak, şaşırtıcı olan mücadele gücünün bu kadar düşük olmasıydı. Rakibi tehdit edecek en ufak bir girişimden uzaktılar. Galatasaray, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. İyi oyun yerine skoru düşünüyorlar. Gol vuruşu yapabilecek oyunculara sahipler. En önemlisi harika bir orta sahaları var. Torreira, Sara ve Lemina. Takımın motoru gibiler. Ara transferde gelen Eren takıma uyum sorununu çözmüş durumda. Her geçen hafta daha iyi oynuyor. Sarı-kırmızılılar zor gibi gözüken deplasmanı hata yapmadan rahat geçti. (Habertürk)