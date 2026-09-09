Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Voleybol 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası A Milli Erkek Voleybol Takımı, Almanya karşısında!

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Almanya karşısında!

        Filenin Efeleri, CEV 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D Grubu ilk maçında yarın saat 20.00'de BT Arena'da Almanya ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 10:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Filenin Efeleri, Almanya karşısında!

        Türkiye, CEV 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D Grubu ilk maçında yarın Almanya ile karşılaşacak.

        Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde D Grubu maçlarına ev sahipliği yapan BT Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, grupta ayrıca Fransa, İsviçre, ev sahibi Romanya ve Letonya ile karşı karşıya gelecek.

        Ay-yıldızlı ekibin grup maçları programı şu şekilde:

        Yarın:

        20.00 Türkiye-Almanya

        - 12 Eylül Cumartesi:

        17.00 Fransa-Türkiye

        - 13 Eylül Pazar:

        17.00 İsviçre-Türkiye

        - 14 Eylül Pazartesi:

        REKLAM

        20.00 Romanya-Türkiye

        - 16 Eylül Çarşamba:

        17.00 Türkiye-Letonya

        Kadro:

        Başantrenör Slobodan Kovac yönetimindeki Türkiye'nin kadrosu şöyle:

        Pasör: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

        Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

        Smaçör: Gökçen Yüksel, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

        Orta oyuncu: Ahmet Tümer, Ahmet Samet Baltacı, Marko Matic, Yunus Emre Tayaz

        Libero: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Voleybol
        #Filenin Efeleri
        #A Milli Erkek Voleybol Takımı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milli antrenörün katilinden savunma: "Bıçak kendisine saplandı"
        Milli antrenörün katilinden savunma: "Bıçak kendisine saplandı"
        Yeni doğan bebeğini 9 kez bıçaklayıp öldürmüştü... Yargıtay cezayı bozdu
        Yeni doğan bebeğini 9 kez bıçaklayıp öldürmüştü... Yargıtay cezayı bozdu
        Galatasaray, Devler Ligi'nde sahneyi açıyor!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde sahneyi açıyor!
        'Bağımlılığa Dur De' panelinde açıklamalar
        'Bağımlılığa Dur De' panelinde açıklamalar
        Trump'tan AfD'ye: Çok büyük bir başarı elde etti
        Trump'tan AfD'ye: Çok büyük bir başarı elde etti
        Ayşe'yi katledip bavula koymuştu... Cani için karar günü!
        Ayşe'yi katledip bavula koymuştu... Cani için karar günü!
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        Tamirhanede patlama! Başına parça isabet etti!
        Tamirhanede patlama! Başına parça isabet etti!
        Adana Kozan'da başladı... İki ilçeye daha sıçradı!
        Adana Kozan'da başladı... İki ilçeye daha sıçradı!
        "Yapay zeka insanlığı yok edebilir!"
        "Yapay zeka insanlığı yok edebilir!"
        Kartal'dan 10 numara kararı!
        Kartal'dan 10 numara kararı!
        Haritalarda 'Afrika' devrimi
        Haritalarda 'Afrika' devrimi
        Yoğun bakım yaş ortalaması düştü
        Yoğun bakım yaş ortalaması düştü
        122 milyon TL'lik vurgunda ilk ifade... "Pişman değilim"
        122 milyon TL'lik vurgunda ilk ifade... "Pişman değilim"
        TES rafa mı kalktı?
        TES rafa mı kalktı?
        Trump: İran'a sert bir ders verdik
        Trump: İran'a sert bir ders verdik
        Almanya'da AfD karşıtı protestolar büyüyor
        Almanya'da AfD karşıtı protestolar büyüyor
        Ünlü oyuncuyu sinirlendiren istek
        Ünlü oyuncuyu sinirlendiren istek
        80'ler akımına gönderme: Biz içinden geldik
        80'ler akımına gönderme: Biz içinden geldik
        1980'ler Akımı'nı analiz etti
        1980'ler Akımı'nı analiz etti