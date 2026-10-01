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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı, Belçika maçının hazırlıklarını tamamladı!

        A Milli Futbol Takımı, Belçika maçının hazırlıklarını tamamladı!

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında yarın deplasmanda Belçika ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 13:49 Güncelleme:
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        Milliler, Belçika maçına hazır!

        A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Belçika ile yapacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Belçika maçının taktiksel organizasyonu üzerinde durulduğu bildirildi.

        Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edilen Emirhan İlkhan ile Yusuf Akçiçek de antrenmanda yer aldı.

        Can Uzun ise hissettiği ağrı sebebiyle idmana katılmadı.

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