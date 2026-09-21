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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımımız'daki sakatlık geçiren oyuncuların son durumu...

        A Milli Futbol Takımımız'daki sakatlık geçiren oyuncuların son durumu...

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa ve İtalya'yla karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız'da sakatlık yaşayan oyuncuların son durumu belli oldu. Orkun Kökçü ilk antrenmanda dinlendirilirken, Yunus Akgün, Muhammet Şengezer ve Deniz Gül'ün tedavilerine başlandı. Öte yandan Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Mert Müldür de sakatlıkları nedeniyle geniş kadroda yer almadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 21:12 Güncelleme:
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        Milliler'deki sakatlıklarda son durum!

        A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa ve İtalya'yla karşılaşacağı mücadelelerin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        SAKATLIK GEÇİREN OYUNCULARIN SON DURUMU

        HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in aktardığı bilgilere göre Orkun Kökçü ayak parmağındaki çatlak nedeniyle ağrı hissettiği için bugünkü antrenmana katılmadı.

        Hafif sakatlık yaşayan Yunus Akgün, Muhammet Şengezer ve Deniz Gül'ün tedavisine başlandı.

        Demir Ege Tıknaz ise seyahat programı nedeniyle takımda yer almadı.

        Öte yandan Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Mert Müldür de sakatlıkları nedeniyle geniş kadroya alınmadı.

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        #A Milli Futbol Takımı
        #UEFA Uluslar Ligi
        #sakatlıklar
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