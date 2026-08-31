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        Haberler Spor Futbol Al-Hilal, Benzema ile yollarını ayırdı!

        Al-Hilal, Benzema ile yollarını ayırdı!

        Al Hilal, 38 yaşındaki Fransız golcü Karim Benzema ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 17:59 Güncelleme:
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        Al-Hilal, Benzema ile yollarını ayırdı!

        Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, 38 yaşındaki Fransız golcü Karim Benzema ile yollarını ayırdı.

        Kulübün açıklamasında, "Al-Hilal ve Fransız oyuncu Karim Benzema, karşılıklı anlaşma ile sözleşmelerini feshetme konusunda anlaştı ve böylece Benzema'nın Al-Hilal'in A takımındaki dönemi sona erdi." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, "Al-Hilal, Benzema'nın takımda geçirdiği süre boyunca yaptığı katkılardan, hem saha içinde hem de saha dışında sergilediği profesyonellikten, özveriden ve liderlikten dolayı takdirlerini ifade etti. Kulüp, Karim Benzema'ya Al-Hilal formasıyla geçirdiği süre için içten teşekkürlerini ve takdirlerini sunar ve kariyerinin bir sonraki aşamasında kendisine başarılar diler." denildi.

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        Benzema, Al-Hilal formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 34 maçta 25 gol kaydetti.

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        #futbol
        #Al Hilal
        #karim benzema
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