Aleksey Batrakov menajerinden açıklama: Haberler doğru değil!

Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov için Liverpool açıklaması geldi.

Rus oyuncunun menajeri Vladimir Kuzmichev, "Diğer kulüplerle herhangi bir temas yok. Sezon iyi gidiyor ve bence o da Galatasaray'a uyum sağladı. Artık takımın kilit oyuncularından biri haline geldi ve umarım yakında bir lider olur." dedi.

"BU HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Kuzmichev, Liverpool'un Stuttgart maçında Batrakov'u izlemeye geleceği haberlerini de yalanladı. Vladimir Kuzmichev, "Liverpool'un Stuttgart maçında onu izlemeye geleceği sadece söylentiden ibaret. Şu ana kadar bunların hiçbir dayanağı yok." sözlerini sarf etti.

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Galatasaray'da 11 maçta süre bulan 21 yaşındaki Batrakov, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.