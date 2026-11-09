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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Amed Sportif Faaliyetler Amed Sportif Faaliyetler’de 7 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi

        Amed Sportif Faaliyetler’de 7 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi

        Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen 7 futbolcu, ülkelerinin milli takım kadrosuna çağrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 14:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Amed SK'da 7 futbolcuya milli davet!

        Trendyol Süper Lig’de 11’inci hafta maçlarının ardından milli araya girildi. Süper Lig’in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, 23 puanla 3’üncü sırada yer aldı.

        Diyarbakır ekibinde 7 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Milli takımlara davet edilen futbolcularımıza başarılar dileriz. Milli takımlarından davet alan futbolcularımız Lumbardh Dellova, Rayan Ny Alna Arnaldo Raveloson, Ermal Krasniqi, Amadou Cisse, Rayan Lutin, Alban-Marc Lafont ve Samuel Leo Beat Ballet’i tebrik ediyor, milli formayla çıkacakları karşılaşmalarda kendilerine başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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