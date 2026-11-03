Amedspor Başkanı Nahit Eren'den HT Spor'a özel açıklamalar: Icardi ile hiç temasımız olmadı!

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Amedspor'un Başkanı Nahit Eren, HT Spor'un konuğu oldu. Nahir Eren, HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez ve HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik'in sorularını yanıtladı.

İşte Nahir Eren'in HT Spor'a özel açıklamaları:

"Şu an itibarıyla mutluyuz. Süper Lig'deki ilk senenizde 10. haftaya girerken ikinci sırada olmak, tabii ki bir başkan ve kulüp olarak bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Tabii sezona başlarken bugünleri düşünüyor muyduk... Aslında kadromuzu oluştururken ilk yılın verdiği Süper Lig'de ilk yılı tecrübe edecek bir kulüp olarak ona göre bir kadro oluşturduk. Amacımız ligde kalıcı olmak. Hocamız, futbolcular, yöneticilerimiz, kent, taraftarlarımız lige inanılmaz ilgi duydu. Zaten biz de bu lige renk katacağız demiştik. Geldiğimiz aşama itirabıyla sevindirici ama tabii ki başarıyı istikrarlı bir şekilde sürdürmek."

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🎙️ Amed SK Başkanı Nahit Eren: Şu an itibarıyla mutluyuz. Süper Lig'deki ilk senenizde 10. haftaya girerken ikinci sırada olmak, tabii ki bir başkan ve kulüp olarak bizleri fazlasıyla mutlu ediyor.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkDvgF pic.twitter.com/U14GGcPqVd — HT Spor (@HTSpor) November 3, 2026

"UMUDUN BÜYÜMESİ SORUMLULUĞU ARTIRIYOR"

"Umudun büyümesi sorumluluğumu artırıyor. Gücümüzün de farkındayız. Süper Lig'de deneyimli, tecrübeli, yüz yıldır bu ligde mücadele veren kulüpler var; İstanbul kulüpleri var. Bunun da farkındayız. Ama biz bugüne kadar taraftarımızı sevindirdik, mutlu ettik. Bu bile bizim için önemli ve kıymetli. Kadro yapımız oynana futbol başarılı bir şekilde ligi tamamlamamıza da imkan veren bir kadro. Biz güzel futbolla, güzel neticelerle bu ligi tamamlamak istiyoruz. Ligden düşmemek ve ligin ilk 10'unda olmak ilk hedefimizdi çünkü güçlü bir taraftar desteği var. Sadece stada gelen binlerce taraftardan bahsetmiyorum yurt içinde yurt dışında bir ilgi var Amedspor'a. Bu ilgi, bu alaka bizlerde Süper Lig'i iyi bir yerde ve güzel bir sonuçla neticelendirme konusunda bir motivasyon yaratıyor. Hep altını ısrarla çiziyorum, ayaklarımızı da yere sağlam basmak lazım."

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🎙️ Amed SK Başkanı Nahit Eren: Gücümüzün de farkındayız. Süper Lig'de deneyimli, tecrübeli, yüz yıldır bu ligde mücadele veren kulüpler var; İstanbul kulüpleri var. Bunun da farkındayız. Ama biz bugüne kadar taraftarımızı sevindirdik, mutlu ettik. Bu bile bizim için önemli ve… pic.twitter.com/rsdLIOvALO — HT Spor (@HTSpor) November 3, 2026

"DIŞ SAHA PERFORMANSINI GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"

"Zor bir fikstür ama aynı zamanda şöyle de bir durum var. Süper Lig'de şu kulüp güçlü... ekonomik anlamda, futbolcu anlamında güçlü hepimiz farkındayız... ama Amedspor'la her takım oynarken de farklı bir motivasyona sahip. Çünkü futbolcu dolu taraftarın önünde oynarken kendini gösterme motivasyonuyla da oynuyor. Dediğim gibi oynadığımız rakiplerimiz neredeyse 100 yıldır bu ligde olan kulüpler. Onlara karşı güzel bir futbol oynayarak netice aldığımız için mutluyuz ama dediğimiz gibi iç saha performansımızı biraz dış sahada da geliştirmemiz gerekiyor."

🎙️ Amed SF Başkanı Nahit Eren: İç saha performansımızı biraz dış sahada da geliştirmemiz gerekiyor.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkDvgF pic.twitter.com/Y8t6kwiE38 — HT Spor (@HTSpor) November 3, 2026

"Şu an oynadığımız Diyarbakır Stadyumu'nun kapasitesi 30 bin dolaylarında ama yetmiyor. Şu an inanılmaz, muazzam bir ilgi var. Hafta sonları maç günleri artık bir karnaval havası gibi, Diyarbakır'a tüm çevre illerden insanlar maça geliyor."

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🎙️ Amed SF Başkanı Nahit Eren: Şu an oynadığımız Diyarbakır Stadyumu'nun kapasitesi 30 bin dolaylarında ama yetmiyor. Şu an inanılmaz, muazzam bir ilgi var. Hafta sonları maç günleri artık bir karnaval havası gibi, Diyarbakır'a tüm çevre illerden insanlar maça geliyor.



▶️ Canlı… pic.twitter.com/bcJ8N7B6Yg — HT Spor (@HTSpor) November 3, 2026

"Hocamızın tam da bize uygun olduğuna kanaat getirdik çünkü hocamız gerçekten bir hikaye yazmak istediğini bize hissettirdi. Taraftar desteğini, kamuoyu desteğini görmüştü ve başarılı olacağına da inanıyordu. İlk görüştüğümüz isim Besnik Hasi'ydi, onunla da anlaştık. Hocayla iletişimimiz gayet iyi. Biz kendisinden razıyız."

🎙️ Amed SF Başkanı Nahit Eren: İlk görüştüğümüz isim Besnik Hasi'ydi, onunla da anlaştık. Hocayla iletişimimiz gayet iyi.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkDvgF pic.twitter.com/dft8URfCVV — HT Spor (@HTSpor) November 3, 2026

"YENİ BİR TAKIM KURDUK"

"Başarıya aç futbolcular üzerinden bir transfer politikası belirledik. 18 futbolcu transfer ettik kolay değil yeni bir takım kurduk. Yüzde 60-70 transfer başarısı iyi bir transfer sezonu olarak kabul ediliyor. İnanın şu anda transfer ettiğimiz her futbolcudan memnunuz."

🎙️ Amed SF Başkanı Nahit Eren: Başarıya aç futbolcular üzerinden bir transfer politikası belirledik. Şu an transfer ettiğimiz her futbolcudan memnunuz.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/CW6g7NMst0 — HT Spor (@HTSpor) November 3, 2026

"ÇOK DAHA RAHAT MAÇ İZLEMEE BAŞLADIK"

"Futbolcularımıza transfer ederken 'Amacımız ligde kalmak' diye bir hedef koyamam. Ligde ilk 5, ilk 10 gibi futbolculardan da bir beklentimiz olmalı. Yani 'Çocuklar, sizi transfer ediyoruz ama amacımız ligde kalmak...' Bu bence çok sağlıklı bir hedef olmazdı. Tabii ki bunu başarmak zorundaydık ama bu yıl Süper Lig'de daha rahat maç izliyorum, bir de başarı, güzel futbol gelince çok çok daha rahat maç izlemeye başladık."

🎙️ Amed SF Başkanı Nahit Eren: Futbolcularımıza transfer ederken 'Amacımız ligde kalmak' diye bir hedef koyamam. Ligde ilk 5, ilk 10 gibi futbolculardan da bir beklentimiz olmalı. Yani 'Çocuklar, sizi transfer ediyoruz ama amacımız ligde kalmak...' Bu bence çok sağlıklı bir hedef… pic.twitter.com/AhmzK6C6e1 — HT Spor (@HTSpor) November 3, 2026

"GALATASARAY'IN GÜCÜNÜN FARKINDAYIZ"

"Aslında bu yıl bayağı uzun sürede lider kaldık, millî aradan dolayı en uzun lider kalan takım bizdik. Tabii ki Galatasaray'ın gücünün de farkındayız. Şu an son 4 yılın şampiyon takımıyla oynayacağız ama biz de kendimize güveniyoruz. Ben şundan eminim, çok zevkli bir maç olacak. İki takım da şu an ligde en çok gol atan 3 takımdan ikisi durumunda. Biz 25 gol atmışız, onlar 23 gol atmış. İki takım da açık oynuyor. Biz gol atmak üzere bir sistemle oynuyoruz. Hocamız bunu oynatıyor. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın da gücünün farkındayız. Ben her iki kulübün taraftarlarının, ekran başındaki izleyicilerin de güzel, zevkli bir maç izleyeceğinden eminim. Her sonuca açık bir karşılaşma gibi duruyor."

⚽️ Galatasaray 🆚 Amed SF



🎙️ Amed SF Başkanı Nahit Eren: Aslında bu yıl bayağı uzun sürede lider kaldık, millî aradan dolayı en uzun lider kalan takım bizdik.



Tabii ki Galatasaray'ın gücünün de farkındayız. Şu an son 4 yılın şampiyon takımıyla oynayacağız ama biz de kendimize… pic.twitter.com/zkTd3V8jOx — HT Spor (@HTSpor) November 3, 2026

"ICARDI İLE BİR TEMASIMIZ OLMADI"

"Hep ifade ediyoruz; biz bu kadroyu oluştururken kendi ekonomik planımıza ve onun dışına çıkmamaya çok özen gösterdik. Yani Amed Sportif şu an belki Süper Lig'de en az borcu olan kulüplerden biri. Biz oluşturduğumuz kadro ve taahhüt ettiğimiz kadro yapılanmasında o maliyetli bir futbolcu yok. Icardi ile bir temasımız da olmadı, basında işlendi, çok konuşuldu çünkü. Amed kamuoyunda da çok ilgi gören bir kulüp ama nereden niye çıktı bilmiyorum, bizim bir temasımız olmadı."