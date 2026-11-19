Ampute Futbol Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Kolombiya'yı 4-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde düzenlenen organizasyonda grup aşamasını lider tamamlayarak son 16 turunda Kolombiya ile eşleşen milliler, ilk yarısı 1-1 biten maça rakibini 4-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Milli takım, çeyrek finalde Japonya'nın rakibi oldu.

Ay-yıldızlıların gollerini Muhammet Yeğen (penaltıdan), Şeyhmus Erdinç, İbrahim Halil Esen ve Hamza Yusuf Ersen kaydetti. Kolombiya'da ise Candelario Donado Sierra penaltıdan iki kez fileleri havalandırdı.

Ampute Futbol Milli Takımı, çeyrek finalde yarın TSİ 04.30'da Japonya ile karşılaşacak.