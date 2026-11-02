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        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes, İzmir'de kazandı!

        Anadolu Efes, İzmir'de kazandı!

        Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda konuk olduğu Aliağa Petkimspor'u 77-87 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 22:21 Güncelleme:
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        Anadolu Efes, İzmir'de kazandı!

        Basketbol Süper Ligi’nde Aliağa Petkimspor evinde güçlü rakibi Anadolu Efes’e mağlup oldu: 77-87.

        Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’ndaki maçta Petkimspor ilk periyodu 18-16, devreyi 44-41 önde tamamladı. İkinci yarıya 10-0’lık seriyle başlayan Anadolu Efes üstünlüğü eline aldı. Bu bölümde fark konuk ekip lehine çift hanelere çıkarken üçüncü periyot 53-63 bitti. Dördüncü periyotta ev sahibi Thomas ve Yiğit’le farkı azaltıp rakibini yakalamaya çalışsa da Anadolu Efes salondan galip ayrıldı: 77-87.

        Bu skorla Anadolu Efes 6 maçta 5 galibiyete ulaşırken Petkimspor 3 galibiyette kaldı.

        SALON: Aliağa Belediyesi Enka

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        HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Can Mavisu, Batuhan Söylemezoğlu

        ALİAĞA PETKİMSPOR: Thomas 14, Cook 11, Horton 16, Yiğit Onan 6, Hanlan 12, Abmas 9, Tibet Görener 9, Uthoff, Thomas Akyazılı, Pasecniks

        ANADOLU EFES: Saric 11, Russell 9, Malcolm 10, David Mutaf 2, Ercan Osmani 3, Loyd 16, Payne 16, Strazel 13, Erkan Yılmaz 5, Jones 2, Karutasu, Burak Can Yıldızlı

        1’İNCİ PERİYOT: 18-16

        İLK YARI: 44-41

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 53-63

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