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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, Euroleague'de Paris Basketbol'u ağırlayacak!

        Anadolu Efes, Euroleague'de Paris Basketbol'u ağırlayacak!

        Anadolu Efes, Euroleague'in 10. haftasında yarın Paris Basketbol'u konuk edecek. Bu sezon 9 maça çıkan lacivert-beyazlılar, 4 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı. Paris Basketbol ise 3 galibiyet alabildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 11:20 Güncelleme:
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        Anadolu Efes'in rakibi Paris Basketbol!

        Anadolu Efes, Euroleague'in onuncu haftasında yarın Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u konuk edecek.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak maç, saat 20.15'te başlayacak.

        Avrupa erkek basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 9 maça çıkan lacivert-beyazlılar, 4 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı. Paris Basketbol ise 3 galibiyet alabildi.

        ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARI'NDA 923. MAÇI

        Anadolu Efes, Paris Basketbol maçıyla Avrupa'da 923. kez sahne alacak.

        Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 922 karşılaşmada 510 galibiyet, 412 yenilgi yaşadı.

        Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 675. maçını yapacak. Ligdeki 674 müsabakanın 353'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 321'inde mağlup oldu.

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        İki takım Euroleague'de 5. randevusuna çıkacak. Lacivert-beyazlılar, tamamı son 2 yılda yapılan 4 mücadelenin 1'ini kazanabildi. Paris Basketbol ise rekabetteki 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

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        #Anadolu Efes
        #EuroLeague
        #Basketbol
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