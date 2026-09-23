Anadolu Efes, Euroleague'in ilk haftasında Barcelona'ya konuk olacak
Anadolu Efes, Euroleague'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak.
Giriş: 23 Eylül 2026 - 10:16 Güncelleme:
Euroleague'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes, İspanyol devi Barcelona'yla deplasmanda karşılaşacak.
Palau Blaugrana'daki müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.
Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 34 kez karşılaşırken lacivert-beyazlı takım, 16 galibiyet ve 18 mağlubiyet yaşadı.
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