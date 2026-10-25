Antalyaspor: 1 - Bodrum FK: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkaran Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri Ruben Providence ve Berkay Aslan attı. Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 17'ye çıkarırken, Antalyaspor ise 18 puanda kaldı.
Giriş: 25 Ekim 2026 - 18:23 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile Bodrum FK karşılaştı. ADO Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Bodrum FK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 41'de Ruben Providence ile 74. dakikada Berkay Aslan kaydetti. Ev sahibinin tek golünü ise 54'te Ahmet Sagat attı.
Bu sonucun ardından üst üste 3. kez galibiyete uzanan Bodrum FK, puanını 17'ye yükseltti. Antalyaspor ise haftayı 18 puanla tamamladı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Antalyaspor, Iğdır FK'ya konuk olacak. Bodrum FK, Ümraniyespor'u ağırlayacak.
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