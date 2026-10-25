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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Antalyaspor: 1 - Bodrum FK: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Antalyaspor: 1 - Bodrum FK: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkaran Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri Ruben Providence ve Berkay Aslan attı. Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 17'ye çıkarırken, Antalyaspor ise 18 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 18:23 Güncelleme:
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        Bodrum FK'dan üst üste 3. galibiyet!

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile Bodrum FK karşılaştı. ADO Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Bodrum FK oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 41'de Ruben Providence ile 74. dakikada Berkay Aslan kaydetti. Ev sahibinin tek golünü ise 54'te Ahmet Sagat attı.

        Bu sonucun ardından üst üste 3. kez galibiyete uzanan Bodrum FK, puanını 17'ye yükseltti. Antalyaspor ise haftayı 18 puanla tamamladı.

        1. Lig'in bir sonraki haftasında Antalyaspor, Iğdır FK'ya konuk olacak. Bodrum FK, Ümraniyespor'u ağırlayacak.

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        #Bodrum FK
        #ANTALYASPOR
        #1. Lig
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