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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Arda Güler: Bugünü unutturacağız inşallah

        Arda Güler: Bugünü unutturacağız inşallah

        A Milli Futbol Takımımız'ın oyuncularından Arda Güler, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında 1-0 yenildikleri Fransa maçının ardından bugünü unutturmak istediklerini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 01:24 Güncelleme:
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        "Bugünü unutturacağız"

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Türkiye, Fransa’ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından milli futbolcu Arda Güler basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Takımdaki eksikliklere rağmen saha içerisinde ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini ifade eden genç yıldız, taraftarların desteğine dikkat çekti.

        "BUGÜNÜ UNUTTURACAĞIZ"

        Mücadelenin ardından konuşan Güler, "Öncelikle Kocaeli halkına çok teşekkür ediyoruz. Nereye gidersek gidelim, Türkiye'de, Avrupa'da her yerde destekliyorlar. Son performanslarımızı unutturmak için elimizden geleni yaptık. Bir sürü sakat oyuncumuz vardı, cezalı oyuncularımız vardı. Ona rağmen elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz. Ama şimdi hala önemli maçlarımız var. İnşallah onları kazanacağız. Elimizden geleni yapıp bugünü de unutturacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

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        #arda güler
        #A Milli Futbol Takımı
        #Fransa
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