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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı!

        Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı!

        A Milli Futbol Takımı'nda Belçika maçında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, izinli olarak kamptan ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 13:26 Güncelleme:
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        TFF duyurdu: 2 oyuncu kamptan ayrıldı!

        A Milli Futbol Takımı'nda kart cezalısı Arda Güler ile Barış Alper Yılmaz, İtalya maçı öncesinde kamptan ayrıldı.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasında ay-yıldızlıların, UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya deplasmanda 3-0 yenildiği karşılaşmada gördükleri sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Arda Güler ile Barış Alper Yılmaz'ın milli takım kampından izinli ayrıldığı belirtildi.

        1. Grup'ta oynadığı ilk 3 müsabakada sahadan mağlubiyetle ayrılan Türkiye, 4. maçını 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile deplasmanda yapacak.

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        #Milli Takım
        #arda güler
        #Barış Alper Yılmaz
        #kamp
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