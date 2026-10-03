Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı!
A Milli Futbol Takımı'nda Belçika maçında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, izinli olarak kamptan ayrıldı.
Giriş: 03 Ekim 2026 - 13:26 Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı'nda kart cezalısı Arda Güler ile Barış Alper Yılmaz, İtalya maçı öncesinde kamptan ayrıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasında ay-yıldızlıların, UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya deplasmanda 3-0 yenildiği karşılaşmada gördükleri sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Arda Güler ile Barış Alper Yılmaz'ın milli takım kampından izinli ayrıldığı belirtildi.
1. Grup'ta oynadığı ilk 3 müsabakada sahadan mağlubiyetle ayrılan Türkiye, 4. maçını 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile deplasmanda yapacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ