Atilla Karaoğlan'a Devler Ligi'nde görev!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda oynanacak KF Egnatia-NK Celje maçında FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Giriş: 21 Temmuz 2026 - 16:38 Güncelleme:
FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu ilk maçında görev yapacak.
UEFA tarafından yapılan görevlendirmeye göre Atilla Karaoğlan, 22 Temmuz Çarşamba günü Arnavutluk temsilcisi KF Egnatia ile Slovenya ekibi NK Celje arasında oynanacak mücadeleyi yönetecek.
Arnavutluk'un Rrogozhine kentindeki Arena Egnatia Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. Mücadelenin VAR hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Michael Fabbri, AVAR hakemi ise Onur Özütoprak olarak görev alacak.
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