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        Atlas'ta Hernan Crespo dönemi

        Meksika ekibi Atlas, teknik direktörlük görevine Arjantinli eski futbolcu Hernan Crespo'nun getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 12:33 Güncelleme:
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        Atlas'ta Crespo dönemi

        Hernan Crespo, Meksika Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Atlas'ın yeni teknik direktörü oldu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün, Rojinegro ailesi olarak, kazanmaya alışkın, karakterli takımlar geliştiren ve önemli hedefler için mücadele eden bir teknik direktörü karşılıyoruz. Bu nitelikler, La Academia'nın bu yeni aşamasını yönlendiren değerler ve vizyonla örtüşüyor." ifadeleri kullanıldı.

        Kariyerinde son olarak Brezilya ekibi Sao Paulo'yu çalıştıran 51 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı, 1 Ağustos'ta Monterrey karşılaşmasıyla yeni takımının başında ilk maçına çıkacak.

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