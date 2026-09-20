İspanya La Liga'nın 7. hafta karşılaşması Madrid derbisine sahne oldu... Atletico Madrid sahasında Real Madrid'i ağırlarken, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

Atl. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Alejandro Grimaldo (p) ve 59'da Jonathan David kaydetti. Real Madrid'in tek golü ise 89'da Antonio Rudiger'den geldi. Ayrıca eflatun-beyazlılarda Dean Huijsen, 50. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Milli oyuncumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 54 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid üst üste 3. galibiyetini aldı ve 16 puana yükseldi. Ligde 2. mağlubiyetini alan Real Madrid ise 15 puanda kaldı.

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Ligin 8. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Alaves'e konuk olacak. Real Madrid ise sahasında Villarreal'i ağırlayacak.