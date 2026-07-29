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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Avrupa Ligi'nde rövanş maçları başlıyor!

        Avrupa Ligi'nde rövanş maçları başlıyor!

        UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, Midtjylland deplasmanında tur bileti arayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 12:38 Güncelleme:
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        Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı!

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu rövanşında yarın 9 karşılaşma yapılacak.

        Beşiktaş, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Danimarka'nın Midtjylland ekibine konuk olacak.

        Herning şehrindeki MCH Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

        Karşılaşmaların programı şöyle:

        Yarın:

        Midtjylland (Danimarka)-Beşiktaş: (0-1)

        Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Sheriff (Moldova): (5-0)

        Hradec Kralove (Çekya)-Tromsö (Norveç): (1-0)

        Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Hajduk Split (Hırvatistan): (0-2)

        PAOK (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna): (3-2)

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        CSKA Sofya (Bulgaristan)-Karabağ (Azerbaycan): (0-0)

        Anderlecht (Belçika)-Hammarby (İsveç): (1-1)

        Ferencvaros (Macaristan)-Twente (Hollanda): (2-1)

        Benfica (Portekiz)-St. Gallen (İsviçre): (1-2)

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