Bandırmaspor

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'de yeni dönem mesajı!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Kadıköy'deki imza töreninde birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yedikule sokaklarında başlayan Fenerbahçe sevdasını anlatan Belözoğlu, "5 sene önceki Emre olmayarak, çok daha farklı bir Emre olarak geldim" sözleriyle dikkat çekti. Fenerbahç... Daha Fazla Göster Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Kadıköy'deki imza töreninde birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yedikule sokaklarında başlayan Fenerbahçe sevdasını anlatan Belözoğlu, "5 sene önceki Emre olmayarak, çok daha farklı bir Emre olarak geldim" sözleriyle dikkat çekti. Fenerbahçe'nin oyun anlayışı, taraftarın tutkusu, Liverpool maçı, Arda Turan ve Shakhtar Donetsk değerlendirmeleri, Dirk Kuyt hakkında açıklamalar... Daha Az Göster