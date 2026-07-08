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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonun grup aşaması belli oldu

        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonun grup aşaması belli oldu

        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunda gruplarda mücadele edecek takımlar belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 16:25 Güncelleme:
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        Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması belli oldu!

        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu gruplarında yer alacak takımlar belli oldu.

        Organizasyondan yapılan açıklamada, Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda normal sezon grup maçları 6 Ekim'de başlayacak.

        İsviçre'de gerçekleştirilen kura çekimine göre organizasyonda, Türk temsilcilerinden Trabzonspor A Grubu'nda ve Galatasaray MCT Technic B Grubu'nda yer aldı.

        İKİ TAKIM ÖN ELEMEDEN GELECEK

        Grup aşamasında 30 takımın yeri kesinleşirken, son iki katılımcı 14-20 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüyle oynanacak maçların ardından belirlenecek.

        İki grup şeklinde 24 takımın katılımıyla yapılacak eleme maçları sonunda rakiplerine üstünlük sağlayacak iki ekip, gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak.

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        Türkiye'yi ön eleme turnuvasında Manisa Basket ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket temsil edecek.

        Manisa Basket, Yunanistan temsilcisi Kolossos H Hotels ile, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ise Almanya ekibi RASTA Vechta ile karşı karşıya gelecek.

        NORMAL SEZON GRUPLARI

        Organizasyonda normal sezonun grupları şu şekilde oluştu:

        A Grubu: Trabzonspor, Nanterre 92, Rytas, Sabah

        B Grubu: Galatasaray MCT Technic, Cibona, Legia, SIG Strasbourg

        C Grubu: AEK BC, Falco KC Szombathely, Windrose Giants, Elemelerden gelecek 1. takım

        D Grubu: BMA365 Bamberg Baskets, Pallacanestro Varese, Peristeri Betsson, UCAM Murcia

        E Grubu: Juventus Utena, BK KVIS Pardubice, Pallacanestro Reggiana, Unicaja

        F Grubu: Cholet Basket, Hapoel Holon, Spartak Office Shoes, Elemelerden gelecek 2. takım

        G Grubu: Alba Berlin, Igokea, Slavia Prag ERA NBK, Surne Bilbao

        H Grubu: Asisa Joventut, Bnei Herzliya, Porto, Telekom Baskets Bonn

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