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        Haberler Spor Basketbol STBL Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı: Fenerbahçe Tarfin-Anadolu Efes

        Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı: Fenerbahçe Tarfin-Anadolu Efes

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Tarfin ile Anadolu Efes yarın derbide kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 10:43 Güncelleme:
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        Basketbolda derbi heyecanı!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Tarfin ile Anadolu Efes yarın derbide karşı karşıya gelecek.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Derbiyi hakemler Mehmet Karabilecen, Tolga Akkuşoğlu ve Kerem Yılmaz yönetecek.

        İki takım da geride kalan 7 haftada 5 galibiyet alırken, 2 müsabakadan ise yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe Tarfin 7 haftanın sonunda puan cetvelinde 3. sırada, Anadolu Efes ise 4. basamakta yer aldı.

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