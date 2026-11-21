Bayern Münih: 1 - Köln: 1 MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern Münih sahasında Köln'ü ağırladı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Giriş: 21 Kasım 2026 - 00:51 Güncelleme:
Almanya Bundesliga'nın 10. hafta açılış maçında Bayern Münih ile Köln kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Köln'ün golünü 12. dakikada Mikey Moore kaydederken; Bavyera ekibi 37. dakikada Nathaniel Brown'la bu gole karşılık verdi.
KANE VE OLISE SAKATLANDI
Bayern Münih'in iki yıldızı Harry Kane ve Michael Olise, sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Bu sonucun ardından B. Münih 22 puana yükseldi. Köln ise 10 puana ulaştı.
Ligin 11. haftasında Bayern Münih deplasmanda Hamburg'la karşılaşacak. Köln ise deplasmanda Werder Bremen'e konuk olacak.
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