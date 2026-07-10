Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş: 1 - Mattersburg: 0 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş: 1 - Mattersburg: 0 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş, Slovakya kampındaki üçüncü hazırlık maçında karşılaştığı Mattersburg'u 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 20:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beşiktaş, Mattersburg'u tek golle geçti!

        Beşiktaş, Slovakya kampındaki üçüncü hazırlık maçında karşılaştığı Mattersburg'u 1-0 mağlup etti.

        Pappelstadion'da oynanan mücadeleye siyah-beyazlı ekip; Emir Yaşar, Kartal Kayra Yılmaz, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Cumali Gürsel, Mustafa Azem Yortaç, Ali Pağda, Fahri Kerem Ay, Ahmet Sami Bircan, Asım Efe Işık ve Semih Kılıçsoy ilk 11'iyle başladı.

        Otuz beşer dakika üzerinden oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibin golünü İlhan Fakılı kaydetti.

        SALİH ÖZCAN, BEŞİKTAŞ KAMPINA KATILDI

        Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan, siyah-beyazlı takımın kampına katıldı. İstanbul'da 3+1 yıllık sözleşmeye imza atan Salih Özcan, bugün Viyana'ya giderek hazırlık maçlarının oynandığı Mattersburg'a ulaştı ve takımla birlikte çalışmalara başladı. Öte yandan hazırlık çalışmaları sırasında hafif sakatlık yaşayan Emirhan Topçu, riske edilmemesi amacıyla hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edilmedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Yenidoğan Çetesi' davasında mahkemeye sunulan Adli Tıp raporu: 3 bebek kuratılabilirdi

        'Yenidoğan çetesi' davasının duruşmasında, 10 bebeğin ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu 3'üncü Üst Kurul tarafından hazırlanan raporlar mahkemeye sunuldu. Raporda 'Serdarova', 'Karakoç' ve 'Helvacı' bebeğin, uygun tanı ve tedavi durumunda yaşayabilecekleri değerlendirmesi yapılırken, 7 bebek için bunu...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan: CAATSA ve F-35 konusunda sonuca ulaşacağız
        Bakan Fidan: CAATSA ve F-35 konusunda sonuca ulaşacağız
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        Bugün Ne Oldu? 10 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Temmuz 2026 haberleri
        G.Saray'a Can Uzun transferinde dev rakip!
        G.Saray'a Can Uzun transferinde dev rakip!
        'Yenidoğan Çetesi' davasında kahreden rapor: 3 bebek yaşayabilirdi!
        'Yenidoğan Çetesi' davasında kahreden rapor: 3 bebek yaşayabilirdi!
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Konya'nın zümrütü!
        Konya'nın zümrütü!
        Buzlar eridi
        Buzlar eridi
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Birinci Konsil'in yapıldığı kilisede tarihi keşif!
        Birinci Konsil'in yapıldığı kilisede tarihi keşif!
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        88 yaşında ilk kez single çıkardı