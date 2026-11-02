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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş 93-76 Glint Çayırova Belediyespor | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

        Beşiktaş 93-76 Glint Çayırova Belediyespor | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Glint Çayırova Belediyespor'u 93-76 yendi. Bu sonucun ardından Beşiktaş ligde 3. galibiyetini alırken Çayırova Belediyespor ise 5. yenilgisini yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 23:09 Güncelleme:
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        Beşiktaş parkeden farklı galip ayrıldı

        Beşiktaş, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında sahasında Glint Çayırova Belediyespor'u 93-76 yendi.

        Bu sonuçla siyah-beyazlılar, 3. galibiyetini aldı. Çayırova Belediyespor ise 5. yenilgisini yaşadı.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Samet Biner

        Beşiktaş: DeJulius 1, Nowell 14, Brown 14, Metecan Birsen 15, Gabriel 17, Berk Uğurlu 5, Morgan 7, Yağız Aksu, Wilbekin 12, Omoruyi 4, Furkan Korkmaz 4

        Glint Çayırova Belediyespor: Crawford 23, White 14, Brooks 4, Enes Berkay Taşkıran, Gallinat 7, Kartal Özmızrak 3, Erdi Gülaslan, Sulaimon 5, Simmons 4, Canberk Kuş 5, Sokolowski 11

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        1. Periyot: 27-16

        Devre: 46-38

        3. Periyot: 74-56

        Beş faulle çıkan: 34.37 Sokolowski (Glint Çayırova Belediyespor)

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