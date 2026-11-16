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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçının biletleri satışa çıkıyor!

        Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçının biletleri satışa çıkıyor!

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk edeceği mücadelenin biletleri 17 Kasım Salı günü satışa çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 19:52 Güncelleme:
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        Hapoel maçının biletleri satışa çıkıyor!

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk edeceği mücadelenin biletleri 17 Kasım Salı günü satışa çıkacak.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te Batumi Dinamo Stadı'nda oynanacak müsabakayı takip etmek isteyen taraftarlardan 1 kişi, en fazla 5 bilet satın alabilecek. Bilet alımlarında ABD Doları ya da Gürcistan Larisi geçerli olacak.

        Biletler, tkt.ge isimli internet sitesi üzerinden ya da Tüpraş Stadı'nda bulunan bilet gişelerinden alınabilecek.

        TSİ 12.00 itibarıyla satışa çıkacak bilet fiyatları şöyle:

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        Kuzey/Güney Tribünleri: 25 dolar-65 lari

        Doğu Tribünü: 45 dolar-120 lari

        Batı Üst Tribünü: 55 dolar-145 lari

        Batı Alt Tribünü: 125 dolar-320 lari

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        #Hapoel Beer-Sheva
        #beşiktaş
        #Avrupa Ligi
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