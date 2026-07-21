Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, milli kaleci Selda Akgöz'ü kadrosuna kattı

Açık Ve Net - 20 Temmuz 2026 (AHBAP Dosyası Niye Babala'ya Uzandı?)

CHP'de gözler bu hafta yaşanması beklenen kritik gelişmelere çevrildi. Yargıtay'ın vereceği olası kararın parti içindeki dengeleri nasıl etkileyeceği, yeni parti iddialarının gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği ve siyasi kulislerde konuşulan son senaryolar kamuoyunda merakla takip ediliyor. CHP'de yeni bi... Daha Fazla Göster CHP'de gözler bu hafta yaşanması beklenen kritik gelişmelere çevrildi. Yargıtay'ın vereceği olası kararın parti içindeki dengeleri nasıl etkileyeceği, yeni parti iddialarının gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği ve siyasi kulislerde konuşulan son senaryolar kamuoyunda merakla takip ediliyor. CHP'de yeni bir siyasi hareket mi doğuyor? Olası bir ayrılık muhalefetin geleceğini nasıl şekillendirebilir? Kurulacağı iddia edilen yeni partinin seçmen nezdinde nasıl bir karşılık bulabileceği ve Türk siyasetine olası etkileri farklı yönleriyle ele alınıyor. Programın bir diğer önemli gündem başlığı ise Oğuzhan Uğur ve AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma. Oğuzhan Uğur'un verdiği ifade dosyaya nasıl yansıdı? AHBAP soruşturmasında hangi yeni gelişmeler yaşandı? Kamuoyunda tartışılan iddialar ve hukuki sürecin bundan sonraki aşamaları, kamuoyuna yansıyan bilgiler çerçevesinde değerlendiriliyor. Açık ve Net'te Sena Alkan sordu; Gazeteciler Alişer Delek, Can Özçelik, Merve Şebnem Oruç ve Ferhat Murat, Kamuoyu Araştırmacısı Kemal Özkiraz ile Habertürk Yazarı Nihal Bengisu Karaca, CHP'deki son gelişmeleri, yeni parti tartışmalarını, Yargıtay sürecini ve AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmadaki son gelişmeleri değerlendirdi. Daha Az Göster