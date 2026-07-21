Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, milli kaleci Selda Akgöz'ü kadrosuna kattı
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, milli kaleci Selda Akgöz'ü transfer ettiğini duyurdu.
Giriş: 21 Temmuz 2026 - 19:05 Güncelleme:
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 33 yaşındaki file bekçi Selda Akgöz'ü renklerine bağladığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Kadın Futbol Takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, milli kaleci Selda Akgöz'ü kadrosuna kattı. Selda Akgöz'e hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz."
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