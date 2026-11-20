Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 20 Kasım 2026 - 17:14 Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Tümosan Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre siyah-beyazlı takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalıştı.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından gerçekleştirilen hücum, duran top ve bireysel şut çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Siyah-beyazlı kafile, daha sonra saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Konya'ya hareket edecek.
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