Ev sahibi şaşkına döndü! Kiracısı tavana bile şiir yazmış!

İstanbul Büyükçekmece'de şaşkına çeviren bir olay yaşandı. İlçede 2 yıl yaşadığı evden taşınan kiracının, dairenin duvarlarına, tavanına, kapı ve pencerelerine, mutfak dolaplarına ve kombiye aşk şiirleri ile ayrılık sözleri yazdığı ortaya çıktı (DHA)